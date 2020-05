Les commerçants d'Auderghem vont retoucher une partie du précompte immobilier

"Plusieurs communes bruxelloises s'apprêtent à délivrer des chèques aux ménages pour encourager les achats dans les commerces locaux. Mais pour les commerçants, ce n'est pas du bénéfice net. C'est le principe de la monnaie hélicoptère mais pour qu'il y ait un véritable effet de relance économique, il faudrait pouvoir donner un montant de 1.000 euros à tout le monde. Il faut aussi déterminer dans quel commerce on peut dépenser ou pas ses chèques. C'est une organisation qui me laisse sceptique et j'ai donc préféré opter pour un système plus équitable", commente le bourgmestre Didier Gosuin (DéFI) .

Le budget global de la mesure s'élève à plus ou moins 350.000 euros. "On ne peut pas être plus précis à ce stade car la Région ne tient pas des statistiques différenciées pour les activités résidentielles et professionnelles et encore moins pour la ventilation entre les commerces et les services", explique Didier Gosuin.