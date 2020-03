Les communes bruxelloises en ordre de marche (dispersé) pour soutenir les commerces

Les pouvoirs locaux tenaient notamment à savoir si cette prime sera bien défiscalisée et dans quels délais l'indemnité sera versée aux entrepreneurs concernés. L'arrêté fait mention d'un délai de trois mois pour procéder au paiement. Mais l'objectif étant de palier aux problèmes immédiats de trésorerie, celle-ci sera liquidée dans des délais plus brefs, assure le cabinet de Barbara Trachte. "Trois mois, c'est le timing maximal. Mais les équipes ont déjà été renforcées et l'objectif est de les payer le plus vite possible, une ou deux semaines selon les cas. Le formulaire de demande sera disponible sur internet fin de semaine."