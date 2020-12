"Les contaminations à Wuhan étaient 10 fois supérieures au bilan officiel"

Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus à Wuhan serait dix fois supérieur au bilan annoncé jusqu'ici par Pékin, selon une étude du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies.

La circulation du virus du Covid-19 a-t-elle été largement sous-estimée à Wuhan, berceau de la pandémie? Des tests sérologiques effectués en avril après le pic de l'épidémie montrent que 4,43% des habitants de Wuhan étaient porteurs d'anticorps , c'est-à-dire que leur organisme avait réagi à la présence du virus. Rapporté à la population de la ville, cela signifie, selon une étude du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies, que quelque 480.000 personnes ont été contaminées, soit presque 10 fois plus que le bilan de 50.000 contaminations communiqué jusqu'à présent par les autorités .

Pourquoi cette sous-estimation?

La différence est peut-être liée à "une sous-estimation des cas lors du chaos de fin janvier et début février, quand beaucoup de gens n'étaient pas testés ou que les tests n'étaient pas fiables", a déclaré à l'AFP Huang Yanzhong, spécialiste de santé publique au Council on Foreign Relations, un centre de réflexion américain. Wuhan est de très loin la ville la plus touchée de Chine par le virus, qui a fait 4.634 morts dans tout le pays selon le bilan officiel, dont près de 4.000 dans la cité des bords du Yangtsé. Le dernier décès a été signalé en Chine à la mi-mai, alors que le virus s'était déjà répandu dans le monde entier.