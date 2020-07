Les contaminations au Covid-19 augmentent de 91% en Belgique

Ce jeudi, un Conseil national de sécurité doit décider des mesures qui seront appliquées dans les prochaines semaines pour tenter d'endiguer ce qui ressemble de plus en plus à une seconde vague, encore légère pour l'instant mais qui ne cesse de grossir depuis plusieurs jours. Ce qui est certain, c'est que la phase 5 de déconfinement ne sera pas lancée de sitôt. Au contraire, on s'attend à l'annonce de mesures telles qu'une obligation du port du masque étendue à de nouveaux lieux, des contrôles renforcés, etc.