Les contaminations au covid remontent, et cette hausse devrait s'accélérer

Les contaminations au Covid-19 remontent à cause de la météo et des assouplissements. Reste à voir comment l'épidémie va évoluer avec les nouvelles règles, telles que l'usage répandu du Covid Safe Ticket.

Les derniers chiffres hebdomadaires de Sciensano font état de 2.277 personnes contaminées par jour, ce qui constitue une hausse de 19% par rapport à la semaine précédente. La longue période de stabilité a donc pris fin et, au-delà des moyennes hebdomadaires, les chiffres de ces derniers jours évoquent 3.000 voire 4.000 cas quotidiens.

"On s'attend à ce que la tendance à la hausse s'accélère encore." Steven Van Gucht Virologue

Le pourcentage de tests positifs est aussi en augmentation (5,3%) alors que le nombre de ces tests reste stable. Il apparaît que tous les groupes d'âge sont concernés par l'augmentation, ainsi que toutes les régions du pays.

"On s'attend à ce que la tendance à la hausse s'accélère encore", avoue Steven Van Gucht, le virologue de Sciensano, lors du point hebdomadaire du centre de crise. Les hospitalisations et les décès sont aussi en augmentation, "mais la pression sur les hôpitaux reste gérable".

Les admissions à l'hôpital ont augmenté de 5% sur une semaine (60 par jour en moyenne), mais en Flandre occidentale, la province où les augmentations de contaminations se marquent le plus, avec le Limbourg, la hausse est de 105%.

"On espère que la situation des hôpitaux belges restera sous contrôle." Steven Van Gucht Virologue

Par contre, l'augmentation des contaminations ne s'est pas encore traduite par une hausse des patients en soins intensifs. Ils sont actuellement 192 (-2%). Il y a en moyenne 11 décès par jour (contre 7 la semaine précédente), dont un tiers sont enregistrés en Région bruxelloise. Les résidents des maisons de repos et de soins représentent 22% du total de ces décès.

Pourquoi les contaminations remontent-elles?

Comment expliquer cette hausse des contaminations? Steven Van Gucht pointe les assouplissements récents et le temps automnal. Rappelant que l'an dernier déjà, le mois d'octobre avait connu une explosion des contaminations, le spécialiste des maladies virales rappelle: "il fait froid, il pleut, on reste à l'intérieur, les contacts sont plus rapprochés."

50-70 ans La moyenne d'âge aux soins intensifs se situe généralement entre 50 et 70 ans.

"Cette tendance à la hausse est constatée dans de nombreux pays européens ayant une couverture vaccinale relativement faible", ajoute-t-il, citant la Roumanie, la Bulgarie, la Lettonie et la Lituanie.

Toujours le même profil de malades

Qui sont ces malades? Les profils n'ont pas changé ces dernières semaines: la moyenne d'âge aux soins intensifs se situe généralement entre 50 et 70 ans. "Une grande partie ne sont pas vaccinés, il y a des vaccinés de temps en temps, dans les groupes à plus haut risque surtout. Les jeunes de 20-30 ans sont rares en soins intensifs."

Il y a aussi très peu d'enfants hospitalisés, même s'il y a beaucoup d'infections chez les jeunes. "Surtout chez les moins de 12 ans. C'est normal, ils ne sont pas vaccinés. Mais ils ne souffrent que d'infections légères."

La vie avec le CST

Alors, on s'inquiète déjà de cette remontée des contaminations? "On espère que la situation des hôpitaux belges restera sous contrôle", glisse l'expert de Sciensano.

"Un covid safe event n’est pas nécessairement safe." Steven Van Gucht Virologue

Difficile d'évaluer le comportement à venir du virus alors que les paramètres de gestion de l'épidémie sont encore en train de changer, avec l'instauration du Covid Save Ticket à Bruxelles ce vendredi et le 1er novembre en Wallonie, et que la Flandre vient d'acter de nouveaux assouplissements avec le port du masque qui n'est plus exigé dans les magasins, notamment.

