Les contaminations repartent à la hausse à Bruxelles, poussées par Omicron

Les principaux indicateurs de l'épidémie de Covid-19 s'inscrivent toujours en baisse en Belgique, avec en moyenne 6.199 nouvelles contaminations quotidiennes (- 25% par rapport à la semaine précédente) entre le 19 et le 25 décembre. 135 malades du covid sont encore admis quotidiennement à l'hôpital et il reste 581 patients aux soins intensifs (-18%). Le nombre de décès baisse aussi (33 par jour, -11%).

Quelques signaux indiquent pourtant une inversion de la tendance baissière, sous l'influence du variant Omicron. En région bruxelloise , le nombre de cas détectés est déjà reparti à la hausse. Les chiffres les plus récents montrent également une augmentation claire des contaminations en une semaine pour les journées de dimanche et lundi derniers.

Que disent les modèles?

Qu'est-ce qui nous attend? L'arrivée d'Omicron a clairement compliqué l'élaboration des modèles conçus pour cerner l'évolution de l'épidémie . "Ce nouveau variant est très différent des précédents, on n'en connaît pas grand-chose. Chaque jour, on développe, on configure un peu mieux nos modèles", constate Nicolas Franco , chercheur en modélisation mathématique à l'Université de Namur.

Rythme de doublement hyper rapide

Les hospitalisations grimpent en France et Grande-Bretagne

L'Europe est le continent le plus touché par le phénomène. La Belgique affiche cependant quelques jours de retard, aidée notamment par les vacances et les mesures prises dans l'enseignement avant les congés officiels. La France, le Royaume-Uni, le Portugal et la Grèce affichent déjà des records de cas quotidiens. "La croissance rapide est probablement liée à une combinaison entre la perte de l'immunité et l'augmentation intrinsèque de la transmissibilité du variant Omicron", avait expliqué l'OMS mardi.