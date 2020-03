Les crèches privées se sentent grugées au niveau des mesures d'aides

Les crèches non subventionnées doivent aussi rester ouvertes tout en remboursant aux parents les journées d'absence des enfants. Les aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne permettront pas de couvrir les frais fixes déjà engagés, déplore la Femape.

Dans le secteur des crèches non subventionnées, c’est l’incompréhension et l’angoisse qui dominent, alertent ce lundi la Fédération des milieux d'accueil de la petite enfance (Femape) et le Syndicat neutre pour indépendants (SNI). Entre mesures jugées contradictoires et aides financières inaccessibles, les travailleurs de ce secteur se disent oubliés par la ministre francophone en charge de la Petite enfance, Bénédicte Linard (Ecolo).

Reprenons depuis le début. La décision de maintenir les crèches a été prise par le Conseil national de sécurité afin de pouvoir continuer à accueillir les enfants dont les parents travaillent en première ligne face à la pandémie. L'objectif était aussi d'éviter que les bambins soient confiés à leurs grands-parents, a priori plus vulnérables face au virus. Mais très vite, il a aussi fallu soulager les milieux d'accueil, inquiets d'un point de vue sanitaire, en incitant tous les parents qui le peuvent à garder leurs enfants à domicile. Largement suivie, la consigne a entraîné une chute de la fréquentation.

Dans ce contexte, la ministre Linard a pris une mesure visant à soulager le portefeuille des parents qui ne devront plus payer les milieux d’accueil pour les jours où les enfants ne sont pas présents depuis le 16 mars, et ce sans devoir apporter aucune justification en raison du confinement. En outre, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a dégagé un fonds de 4,8 millions d'euros pour aider les milieux d'accueil à faire face à la crise. Du 16 mars au 5 avril, les milieux d'accueil privés pourront obtenir jusqu'à 300 euros par place.

"Ce n'est pas une aide pour les milieux d'accueil mais une aide pour les parents." La Femape

Pas suffisant pour la Femape qui estime que le gouvernement de la FWB n'a pas tenu compte du fonctionnement en "prépayé " propre au secteur non subventionné. La Fédération a calculé que l'aide ne couvrira pas totalement le remboursement aux parents, sans bénéficier aux milieux d'accueil qui avaient déjà engagé des frais fixes et qui n'avaient pas encore pu réorganiser leurs équipes. "Ce n'est donc pas une aide pour les milieux d'accueil, mais une aide pour les parents", souligne la Femape.

En étant reprises comme secteur crucial dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2020, les crèches se retrouvent de facto privées de la plupart des aides fédérales et régionales. Les travailleurs ne peuvent généralement pas avoir recours au droit passerelle, l’indemnité pour les indépendants. "La condition première est de pouvoir justifier 7 jours de fermeture, ce qui est interdit actuellement pour le secteur des crèches", explique la Femape.

Une seconde fournée d'aides

Il existe deux solutions pour la Femape. Soit le gouvernement précise que la mesure ne sera entièrement d’application que pour les factures émises en avril et non en mars, et ce tous secteurs confondus. Soit il s'engage à couvrir 100% des absences du mois de mars.