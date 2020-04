Les détenteurs des droits TV demandent une compensation à la Pro League

Force majeure

Si par contre (ce qui paraît a priori peu probable) le gouvernement devait autoriser les matchs même à huis clos (on n’imagine pas la tenue de matchs devant un public), la force majeure ne pourrait plus être invoquée par la Pro League. Et si son AG confirme la décision du CA et arrête le championnat, les détenteurs de droits seront en droit de réclamer leur dû car ils ne pourront pas diffuser près d'un tiers de la saison. La Pro League a déjà distribué les trois quarts des droits aux clubs. Les détenteurs de droits devraient alors pouvoir récupérer la dernière tranche de 20 millions.