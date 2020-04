"Les données statistiques ne sont pas à la hauteur de la crise"

Frustrant

La pandémie de coronavirus Covid-19 frappe de plein fouet la vie quotidienne des Belges et l'économie. Quel est l'impact du virus sur votre santé et sur votre portefeuille? Les dernières informations et les analyses dans notre dossier.

"L'appareil statistique belge est hautement perfectible", abonde Eric Dor, de l’IESEG (Lille). "Il y a de quoi être frustré quand on voit qu’en France, par exemple, des données plus précises et plus nombreuses sont disponibles, que ce soit auprès de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques, ndlr) ou des fédérations sectorielles. Cela ne tient pas seulement à une question de moyens, sans doute la régionalisation du pays n’aide-t-elle pas…"