Les éleveurs laitiers priés de produire moins et moins cher

C'est un effet inattendu de la crise: alors que l'industrie agro-alimentaire semble bien tourner, les producteurs de lait s'attendent à connaître des jours difficiles. L'industrie transformatrice leur demande de produire moins et laisse entrevoir des baisses de prix. Le boom des ventes aux consommateurs a fait long feu et les exports ont chuté.

Les éleveurs laitiers sont en émoi en Wallonie. En cause, la lettre que vient de leur envoyer le groupe Lactalis, un géant parmi les laiteries industrielles. Dans ce courrier, le groupe détaille les effets de la crise sur le secteur et annonce des mesures délicates.

28 cents le nouveau prix du lait au litre proposé par Lactalis L'industriel propose une baisse du prix aux producteurs laitiers pour revenir de 36 à 28 cents par litre.

La production de lait est en hausse sous nos latitudes, entre autres en raison d'un printemps favorable, explique l'industriel. Mais les débouchés pour les grandes laiteries se réduisent: l'horeca est à l'arrêt tandis que les marchés d'exportation se contractent ou se ferment les uns après les autres. Ces deux évolutions se traduisent par une chute des ventes de lait en poudre (à l'export) et de fromages (à l'horeca et à la restauration collective). Restent les ventes de lait et produits laitiers aux ménages en Belgique, essentiellement via les grandes surfaces. Mais après avoir connu un boom durant les deux premières semaines de confinement, ces ventes se sont tassées. Il n'est donc pas question de compensation, par les ventes en grandes surfaces, des pertes à l'export et dans l'horeca.

L'impact de la crise du coronavirus sur l'économie laitière est significatif, écrit encore Lactalis. Il a un effet négatif sur les prix. Du coup, l'industriel ne peut plus garantir qu'il absorbera toute la production des éleveurs dans les semaines à venir. Il les appelle à la modération. Et il leur propose un prix à la baisse, de 36 à 28 cents du litre.

Le point de vue des éleveurs...

"Il n'y a pas que le lait qui soit concerné. Il y a aussi la pomme de terre et la viande." Philippe Duvivier président de la Fugea

Les éleveurs représentés par la Fugea (Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs) le prennent mal, d'autant qu'ils observent dans les rayons des grands magasins des prix stables, voire en hausse pour le lait de consommation. Ils ont contacté le ministre wallon de tutelle, Willy Borsus (MR), pour lui demander de plaider à l'échelon européen la mise en place d'outils de régulation de la production laitière. Inutile de préciser qu'ils regrettent l'époque des quotas laitiers, qui servaient précisément d'instruments de régulation des prix.

"Et il n'y a pas que le lait qui soit concerné, souligne Philippe Duvivier, le président de la Fugea. Il y a aussi la pomme de terre et la viande. Les agriculteurs ont des stocks énormes." Selon lui, la faute incombe aux transformateurs, qui ont trop misé sur les exportations de lait en poudre, et sur les centrales d'achat des grandes surfaces, qui distillent les produits au compte-gouttes pour influer sur les prix. Il pointe aussi la disparité entre le grand nombre d'éleveurs (3.500 en Wallonie) et le petit nombre de laiteries industrielles, une douzaine à peine, qui profiteraient de leur position dominante.

... et celui des industriels

"On a perdu l'horeca, tout le 'food service', cela représente toute une série de produits qu'on ne fabrique plus pour le moment, comme la crème ou la mozzarella." Renaat Debergh admiistrateur délégué, Confédération belge de l'industrie laitière

A la Confédération belge de l'industrie laitière, qui représente les laiteries, on convient que la crise pandémique a un effet très négatif sur le secteur, mais on fait une autre analyse de ses causes et conséquences. Lactalis n'est pas la seule à avoir lancé pareil message, explique Renaat Debergh, l'administrateur délégué de la Confédération. MilkBe, l'organisation de branche de la filière laitière qui réunit à la fois les industriels et des fédérations d'agriculteurs, a également émis un courrier à destination des éleveurs. "Elle y demande aux producteurs de ne pas produire de lait cher (avec des concentrés plus coûteux) pour le moment", relève Renaat Debergh.

Pourquoi, selon lui? "Les cours de la poudre de lait ont fortement baissé sur les marchés, il faut dès lors s'attendre à une baisse des prix." Mais la Fugea critique précisément l'option "exportation de poudre de lait" prise par les industriels. "Oui, mais c'est un élément important de la valorisation, répond le dirigeant de la Confédération. Et avec les mesures de confinement, on a perdu l'horeca, tout le 'food service', cela représente toute une série de produits qu'on ne fabrique plus pour le moment, comme la crème ou la mozzarella. Et quand on a trop de lait, on produit de la poudre entière ou écrémée." Autrement dit, cette production spécifique sert aussi de tampon entre les hauts et les bas de la demande.

Circuits courts plébiscités

Reste la question des prix du lait dans les grandes surfaces. "Ils ne peuvent être en hausse, affirme Renaat Debergh, car ce sont des contrats avec des prix fixés pour des périodes de six mois. En revanche, il est exact qu'on a enregistré une augmentation des volumes de ventes de l'ordre de 25% durant les premiers jours du confinement, mais c'est déjà fini. L'effet net est déjà négatif, les volumes sont globalement en recul."