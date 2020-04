Les employeurs ne veulent plus payer les certificats médicaux

Parmi ses revendications, l'UWE plaide pour un élargissement du chômage temporaire aux travailleurs malades. "Le nombre de certificats médicaux explose. En cas de confinement d'un travailleur imposé par un médecin ou pour cause de coronavirus, on voudrait que le travailleur passe en chômage temporaire. Il ne resterait donc plus à charge de l'entreprise le premier mois. Cette solution permettrait d'aider les entreprises fermées en allégeant leurs coûts. Elle permet aussi à d'autres sociétés d'engager des intérimaires pour maintenir la production au même coût."

Du côté de l'Union des classes moyennes (UCM), la question du certificat médical est également dans le viseur. Mais à l'inverse de l'UWE qui ne vise que les maladies liées au Covid-19 ou à son confinement, l'UCM pousse la demande à l'ensemble des cas de maladie. "On demande au Conseil national du travail d'accepter que les indemnités payées aux travailleurs dans le cadre d'un certificat médical soient payées par l'Inami dès le premier mois et non plus par l'entreprise."