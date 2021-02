Les enseignants belges auront leurs tests salivaires hebdomadaires

En conférence interministérielle Santé Publique, un accord a été trouvé pour un cofinancement par les entités fédérées et l’autorité fédérale . Ainsi, les premières (donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles) prennent à leur charge le prix du kit de testing et le Fédéral payera pour l'analyse en laboratoire, ce qui est évalué entre 225.000 et 300.000 euros .

Dès le 22 février

Le projet débutera la semaine du 22 février pour six semaines, dans l'enseignement fondamental et secondaire en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, avec quelques écoles sur base volontaire. Environ 2.500 enseignants et membres du personnel d’encadrement seront impliqués. Le projet sera évalué après trois et six semaines. Il reste à sélectionner les écoles, régler la logistique...