Les entreprises alimentaires reçoivent leurs matières premières, mais pas toujours leur matériel

Les sociétés alimentaires ne souffrent guère des contrôles aux frontières, si ce n'est pour des fournitures de matériel d'entretien. Là où le bât blesse, c'est du côté de l'absentéisme et de la demande. Certains s'inquiètent de l'évolution des fournitures d'emballages.

Les mesures visant à limiter les flux transfrontaliers ne tracassent pas (encore) trop les sociétés alimentaires. Les camions qui apportent les matières premières sont parfois ralentis aux postes-frontières, mais finissent par arriver dans des délais qui restent gérables. "Nous essayons de ne pas travailler en 'just in time' et d'allonger les délais", dit Thierry Huet, patron du biscuitier tournaisien Desobry.