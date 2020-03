Les entreprises s'adaptent à la garde des enfants de leurs employés

Congés exceptionnels et garderie

Ensuite, des " congés pour raisons impérieuses " peuvent être sollicités par les employés le désirant. Aussi appelé "congé familial", ce type de demande ne peut être refusé par l’employeur. Ce congé est limité à 10 jours par an et, pendant la période concernée, l’employé ne sera pas rémunéré.

Souplesse et télétravail

En ces temps exceptionnels, la mesure commune à une grande majorité d’entreprises est la mise en place du télétravail pour les travailleurs dont les fonctions le permettent. "La définition du télétravail est un travail où ni le lieu ni le temps n’ont d’importance. Le maître mot est la flexibilité pour le travailleur ", rappelle Françoise Boulanger, une consultante spécialiste du télétravail chez SD Worx. "Le télétravail ne peut fonctionner que si le travailleur effectue ses tâches en toute confiance et de manière transparente. Le bon déroulement du télétravail dépendra du respect des objectifs fixés par l’employeur et de la disponibilité, même à distance, de l’employé", ajoute-t-elle.

Dans la pratique, la présence des enfants des employés à domicile ne facilitera pas la tâche aux télétravailleurs. Et les employeurs, pour la plupart, en sont conscients. Chez bpost, on annonce d’ailleurs l’intention de faire preuve de souplesse vis-à-vis du télétravail. " À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ", indique la porte-parole de l’entreprise, Delphine Van Bladel.

Même son de cloche chez Proximus, Engie et Solvay, où l’on se dit conscient de la difficulté pour les parents de faire face à la situation. "Le télétravail n’est pas synonyme de garderie, mais nous serons plus compréhensifs dans les semaines qui viennent", explique Haroun Fenaux, le porte-parole de Proximus. Un état d’esprit salué par Françoise Boulanger. "Il revient aux employeurs de faire preuve d’encore plus de souplesse vis-à-vis du télétravail. Du reste, certains parents s’organisent déjà pour garder, à tour de rôle, les enfants des uns et de autres", conclut-elle.