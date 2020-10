Les événements culturels seraient possibles malgré le covid-19

Les conclusions de leur étude, baptisée «Restart 19» sont encourageantes pour la branche très sinistrée des événements culturels. «L’organisation de tels événements est possible, à condition de respecter certaines règles sanitaires. Le facteur déterminant est l’aération de la salle», précisent les auteurs de l’étude, qui viennent d’analyser pendant plus de deux mois les données fournies par les cobayes de l’opération: 1.400 spectateurs sains, tous équipés de masques et de traceurs électroniques enregistrant leurs moindres déplacements au sein de la Grande Arena de Halle ainsi que les distances entre les spectateurs de l’entrée à la sortie, en passant par les bars et les toilettes. «L’aération doit assurer le renouvellement de l’air à intervalles réguliers, c’est l’élément déterminant», souligne le chef de l’étude, Stefan Moritz de l’université de médecine de Halle. «Les événements de masse en espace clos sont possibles, à condition de respecter un strict protocole sanitaire et les distances de sécurité. Il est important que tous les participants soient assis et qu’ils portent un masque. Il est également important d’adapter le nombre de spectateurs autorisé en fonction du nombre de nouvelles infections pour 100.000 habitants dans la zone au cours des sept jours précédant l’événement.»