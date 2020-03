Les fonctionnaires ne connaissent pas la crise

La crise qui cloue une partie de l'économie belge, et pousse des milliers de salariés et indépendants à faire appel à un revenu de remplacement, épargne la fonction publique où le chômage temporaire "n'est pas à l'ordre du jour".

Les chiffres défilent… Depuis le mardi 17 mars et le renforcement des mesures de confinement, l’économie belge s’est retrouvée du jour au lendemain paralysée. Cafés, restaurants, secteur du voyage, magasins de textiles… De nombreux pans de l’activité sont à l’arrêt. Des entreprises ont également ralenti la cadence, voire complètement stopper leur production, faute de clients sur les marchés belge et étrangers. Ce trou d’air n’est évidemment pas sans conséquences sur l’emploi. Tant du côté des travailleurs salariés que des indépendants, les demandes d’allocations ou de revenus de remplacement explosent.

1,028 million de chômeurs temporaires

Un petit tour dans les chiffres illustre l’ampleur de la vague qui secoue salariés et indépendants! Vendredi dernier, le cabinet de la ministre de l’Économie Nathalie Muylle recensait 1,028 million de demandes de chômage temporaire (127.889 demandes, à Bruxelles, 266.337 en Wallonie et 633.782 en Flandre). La situation est tout aussi catastrophique du côté des indépendants avec 135.000 demandes pour bénéficier du droit passerelle en mars.

Salaire garanti

Si la crise a changé les habitudes avec l’arrivée massive du télétravail, le personnel de la fonction publique évite le chômage économique. Les 100.000 professeurs de l’enseignement fondamental et obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles continuent par exemple à être payés normalement. "On parle de suspension des cours, mais pas de fermeture des écoles. Un suivi pédagogique est assuré à distance par les professeurs ", justifie le cabinet de la ministre de l’Éducation.

Prenons le cas de la Wallonie. Sur les 9.000 fonctionnaires du Service public de Wallonie (SPW), 4.500 sont en télétravail tous les jours. Ce confinement au domicile a évidemment demandé une certaine gymnastique sur le front de la logistique. "Il faut bien se rendre compte qu’en règle générale, 1.500 agents bénéficient des conditions de télétravail, et ce deux jours par semaine. Il a fallu équiper les agents d’ordinateurs portables. D’autres, quand c’était nécessaire, sont repartis avec la tour de leur ordinateur". À côté des confinés, 2.000 fonctionnaires wallons restent malgré tout actifs sur le terrain comme une partie des agents de la DNF ou des routes. Pour 937 agents, des dispenses de service ont été accordées. "Cela concerne essentiellement les convoyeurs de cars scolaires et leurs accompagnateurs ainsi que des réfectoristes. "On recense enfin 1.000 personnes sous certificat – "un chiffre normal" – et 476 en congés. Bref, "l’administration travaille pleinement et entre 70% et 75% du personnel sont à leur poste".