Les fournisseurs volent au secours du secteur horeca

Réserver aujourd'hui deux places au restaurant et en profiter dès la fin du confinement, voilà l'idée originale imaginée par une série de fournisseurs du secteur horeca afin de soutenir ceux qui, in fine, restent leurs clients et sans qui ils n'existeraient plus non plus. En lançant la plateforme www.horecacomeback.be, ces fournisseurs (parmi lesquels on retrouve, entre autres, Schweppes, Coca-Cola, Pepsi, Gault & Millau), soutenus par les Brasseurs belges et par les trois fédérations horeca du pays, ont voulu permettre aux restaurateurs de se constituer une petite trésorerie afin de faire face à la situation et de pouvoir continuer à payer leurs frais fixes.