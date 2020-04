"Les gens applaudissent à leur fenêtre parce que ça change leur quotidien"

Les Body Training Studio de l'ex-joueur de foot Daniel Camus sont, sans surprise, à l'arrêt. Mais ils pourraient être parmi les premiers à rouvrir, vu qu'ils ne proposent que des entraînements individuels.

L’ancien footballeur, ex-patron de boîte de nuit devenu entre-temps joueur de poker professionnel et reconverti aujourd’hui dans l’entraînement sportif, avait opté sans hésiter pour l’Archiduc: "le meilleur bar de Bruxelles". Mais ça, c’était avant le confinement.

Les cinq dates clés de l'ancien joueur de foot, fondateur des Body Training Studio 1992: Mon 1er match en 1ère division, j’ai appelé ma mère pour qu’elle regarde la télé, elle était en pleurs même si on avait perdu le match. La même année, j’entame mes études en parallèle à l’ULB. 2001: La naissance de mon 1er fils, je me sépare très vite de sa mère, j’apprends la garde alternée en jouant papa et maman une semaine sur deux, pour moi un stage accéléré sur la condition de la femme. 2008: J’entre en bourse avec ma société d’events " 5ème saison ", 4 jours plus tard Fortis fait faillite, ma banque pareil, on perd toutes nos liquidités et je fais ma 1ère faillite. 2012: Je me fais escroquer et je fais faillite avec mes boîtes de nuit. 2017: Je découvre les entraînements EMS (électro-myo-simulation), je perds 41 kilos et lance les Body Training Studio.

Il nous reçoit donc chez lui, un dernier étage ucclois, 30m2 de terrasse – vue splendide sur la ville - que l’on découvre après avoir emprunté un ascenseur hydraulique qui lui, s’ouvre au milieu du salon. C’est beau, c’est chic, on a même droit à du Madonna remixé sur les platines. Daniel Camus semble en bonne forme, il a travaillé toute la journée sur sa terrasse et reconnaît - un peu gêné – faire partie des grands privilégiés: "C’est pas la même réalité que ceux qui vivent à cinq dans un petit appart et je peux en parler car j’ai passé ma jeunesse dans des habitations sociales".

Il nous prépare donc son apéritif préféré, composé de champagne, vodka et fleur de sureau, sans oublier les rondelles de fraise disposées au milieu des glaçons. Comme de juste, on appelle ça un "carrousel", parce qu’il vous fait tourner la tête. "C’est terriblement traître", admet Camus en posant des chips et des olives au centre de la table.

15 établissements fermés

"Nous sommes à 60.000 € de loyers par mois. On a zéro rentrée et ce n’est pas avec les 4.000 € d’aides aux PME qu’on va les payer."

Le confinement, ça va. Sauf que ses 15 établissements Body Training sont fermés et que pour l’heure, la vente des franchises et l’expansion américaine sont au point mort à cause de la pandémie. La bonne nouvelle, c’est qu’avec la crise, les gens se sont remis au sport et que comme ses centres ne proposent que des entraînements individuels, ils seront sans doute parmi les premiers à rouvrir. Mais d’ici là, il faut tenir. "C’est très compliqué car avec les centres, nous sommes à 60.000 € de loyers par mois. On a zéro rentrée et ce n’est pas avec les 4.000 € d’aides aux PME qu’on va les payer". Ici encore selon lui un déséquilibre profond entre les employés et les ouvriers face aux indépendants qui rêveraient de toucher 70% de leur salaire alors que précisément c’est leurs impôts qui paient les 70% de salaire des autres.

"La nature de l’homme reste la même; il ne cherche jamais que son propre intérêt."

Assis au centre de son grand canapé, Daniel Camus réprime un sourire lorsqu’on lui demande s’il pense que la crise va changer la société ou la conscientiser sur la manière de vivre. Il l’avoue sans ambages, il en a trop vu dans sa carrière pour imaginer que les gens puissent changer un jour. "On nous parle de solidarité mais en réalité, si les gens applaudissent à leur fenêtre, c’est parce que cela change leur quotidien, il suffit de les voir piller les magasins d’alimentation ou se battre sur des palettes de papiers WC dans les supermarchés pour comprendre que la nature de l’homme reste la même et qu’il ne cherche jamais que son propre intérêt". Quand il avait ses boîtes de nuit, il se rappelle avoir dû mettre quantité de gens dans des taxis car ils étaient trop saouls que pour conduire: "Le lendemain, tous me disaient: 'Plus jamais je ne boirais autant'. Et la semaine d’après, je les remettais à nouveau dans un taxi ; pour moi, ce sera pareil avec la crise du corona".

Des notions à géométrie variable

La solidarité et les bons sentiments sont donc des notions à géométrie variable, ça le fait d’ailleurs beaucoup rire quand il entend des potes lui dire qu’ils sont véganes pour épargner la vie des animaux mais qui s’enfilent des rails de coke tous les week-ends en oubliant le nombre de morts que génère le trafic de drogue en Colombie. Pareil avec ceux qui ne prennent plus l’avion pour épargner l’environnement alors qu’ils descendent des litres de vodka: "C’est inimaginable le nombre d’avions et de camions qui la transportent tous les jours dans le monde!". Bref, tout cela lui fait dire que l’homme ne développe jamais sa bonne conscience qu’en fonction de son petit intérêt à lui et croyez-le: "C’est dans tous les milieux pareils". Même si lui c’est surtout dans les milieux les plus sulfureux qu’il faisait carrière.

Que buvez-vous? Apéro préféré: Un Carrousel, champagne-vodka et fleur de sureau. A table: Toujours de l’alcool à l’apéro et du vin à table, je suis un « genieter » (NDLR: épicurien), comme disent les Flamands. Dernière cuite: J’étais sorti au Jealousy (ndlr : boîte de nuit bruxelloise) et en rentrant je me suis endormi sur la carpette du hall d’entrée, quand ma compagne m’a trouvé je lui ai dit : « je fais ça car c’est bon pour les muscles ». A qui payer un verre? Jésus pour savoir comment ça va se passer après ou pas.

"C’est un peu normal quand tu nais à Charleroi", lâche-t-il en riant avant d’expliquer avoir connu un "update social" en arrivant adolescent à Molenbeek pour jouer au foot (RWDM), une commune pareille à sa ville d’origine mais beaucoup plus "friendly" qu’elle ne l’est aujourd’hui. "Quand je regarde ma photo de 1ère primaire à Charleroi, sur 19 élèves, 4 sont morts et 10 sont en prison. Parmi mes copains à Molenbeek, c’est pire, la grosse majorité sont tombés dans la drogue et la délinquance et très peu s’en sont sortis. C’est horrible mais ton milieu de naissance détermine clairement ta vie. Et si on ajoute à ça le manque d’éducation et d’autorité des parents, c’est foutu!" conclut-il alors en tirant sur sa paille.

Ce qu’il faudrait faire? "Rétablir le service militaire", lui ça l’avait bien recadré même si sur le moment c’est "ultra-chiant". " Ce qu'il y a de fantastique avec le service militaire, c’est qu’il te sort de ton ghetto en te faisant côtoyer des gens de tous les horizons et de tous les milieux sociaux, il n'y a plus de races non plus, plus d’Italien ou d’Arabe, t’es Belge point barre. Tout le monde est pareil, tu te lèves le matin et rien que de devoir faire ton lit et cirer tes pompes, ça a l’air con mais ça change tout". D’ailleurs, lui constate que contrairement à ses potes de l’école, tous ceux avec qui il a fait le service militaire ont tous fait quelque chose de leur vie. Et puis, si pour certains c’est trop dur, on pourrait instaurer un service civil et pour les filles, "supprimer Instagram pendant un an, ce serait un bon début".

"Les meilleurs leaders sont toujours ceux qui ont laissé un genou sur le terrain."