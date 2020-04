"Les gens vont continuer à manger"

"La période exceptionnelle que nous vivons actuellement permet de se poser, de réfléchir et d'avoir le temps, ce qui est plutôt rare. Cette période est enrichissante d'un point de vue personnel et familial", nous explique Thierry Goor, qui se rend de temps à autre au Wolf pour une réunion, vérifier que tout se passe bien ou pour ramasser le courrier. Lorsqu'il se rend en ville, Thierry Goor prend son vélo et longe le canal, l'occasion pour lui de découvrir des espaces, des bâtiments et des potagers qu'il n'avait jamais vus en passant sur le Ring à 50 mètres de là. "Cette période nous amène à réfléchir et à voir autrement", explique-t-il encore.