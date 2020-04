Les grands groupes pensent déjà à l'après-crise

Télétravail

Trésorerie

Deuxièmement, le choc a néanmoins été rude. L’activité s’est globalement contractée, sauf dans les médias, l’enseignement et le commerce de détail. Si la situation actuelle est relativement bien maîtrisée, des difficultés vont inévitablement se poser, principalement au niveau de la trésorerie des entreprises. Près d’une grande entreprise sur deux (48%) s’attend à des problèmes de liquidités dans les six mois à venir. Pour 18% des répondants, ces difficultés de gestion de cash se présenteront déjà dans les trois mois. Et toutes s’accordent pour dire qu’il faudra sans doute réduire les effectifs.

Digitalisation

Troisièmement, il y aura clairement un avant et un après la crise. "Les entreprises vont tirer les enseignements de la crise et s’adapter en conséquence. L’expérience du Covid-19 modifiera leur perception du risque et poussera à certaines transformations, notamment l’adoption accélérée de nouvelles technologies", explique Yvan Jansen, associé chez Kearney (société de consultance). Autrement dit, la digitalisation s’imposera de plus en plus dans le fonctionnement interne et dans les relations avec les clients.