Les guides gastronomiques 2021 sortiront-ils cet automne?

Avec la fermeture des restaurants et l’impossibilité pour les inspecteurs d’effectuer leurs visites, les Guides Michelin et Gault&Millau pourront-ils être bouclés aux dates habituelles pour une sortie, traditionnelle, en novembre?

Une stratégie de sortie de guide va ainsi être développée. " Le digital va être renforcé , qui pourra être déployé au cas par cas. Il permet une plus grande flexibilité ainsi qu’un travail des inspecteurs poursuivi le plus longtemps possible sur le terrain. Cette année, il faut être lucide, souple et bienveillant".

Quid alors de la sortie des guides "papier"? Michelin a reporté de quelques mois son deuxième guide "Californie", qui devait sortir incessamment. Pour celui qui nous concerne, silence radio. Le responsable de l’équipe belgo-luxembourgeoise n’a pas souhaité répondre à nos questions. On est plus loquace chez Gault&Millau. Frank Cops, responsable de la rédaction de l’édition Belgique/Luxembourg, met tout d’abord en évidence les inévitables faillites qui seront la conséquence de trois mois de fermeture. "Les restaurants que nous avons visités avant juin proposeront-ils la même offre, dans un esprit identique? Une carte plus courte, par exemple, davantage de plats imposés, uniques peut-être: la question est posée. Nous avons soutenu, pendant cette crise, sur notre site, 370 chefs qui proposent des plats en 'take away'. C’était nécessaire d’être à leurs côtés".