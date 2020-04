Les hôpitaux psychiatriques se sentent délaissés

Livraisons de matériel de protection qui ont tardé. Consigne de garder le plus longtemps les patients atteints du Covid, mais avec quelle responsabilité médicale? Sans parler des effets néfastes du confinement, tant dans leurs murs qu'en dehors. Les institutions psychiatriques subissent aussi l'épidémie. Et craignent un pic des admissions lorsque les mesures fédérales seront levées.

Oubliés, presque. À croire que leur existence avait été, dans un premier temps, ignorée, ou placée entre parenthèses. "Et quand on demandait ce qu’il convenait de faire, la première réflexion était: ‘En psychiatrie, c’est différent’, se souvient Pierre Schepens, le médecin-chef de la Clinique de la Forêt de Soignes. Comme si nous étions un milieu interlope."

Débrouille et solidarité

Via de la débrouille, ou des marques de solidarité . "Un magasin de sport nous a donné des maillots de football invendus, en polyester." Qui renaîtront sous la forme de masques. Quant à l’équipement plus "officiel", il est principalement réservé aux unités "Covid" ayant vu le jour.

En cela, le confinement constitue-t-il une bénédiction? À voir. Il n’est pas sans répercussions. Pour les résidents, confrontés à la promiscuité. " Certains patients ont du mal à mettre en pratique la distanciation sociale , détaille Pierre Oswald. D’autres, intellectuellement déficients, ne comprennent pas ce qu’est le confinement. Et chez un paranoïaque, je ne vous dis pas." Ajoutez à cela un plus grand isolement social, faute de visites, et la perte de pas mal d’activités extérieures.

Le confinement, pas sans retombées psychologiques

Les effets se font aussi ressentir hors des hôpitaux. Parce qu’une série de services habituels sont à l’arrêt, consultations et centres de jour en tête. Que des patients ont été relâchés dans la nature, gonflant la cohorte de ceux qui s’en sortiront au début, mais risquent d’avoir besoin d’assistance avec le temps qui passe. "En psychiatrie, l’urgence ne se compte pas en heures, mais en semaines. Nous observons depuis quelques jours une hausse des admissions." Spontanées, ou sous contrainte légale. "On voit arriver des patients en décompression anxieuse en lien avec l’épidémie, embraie Xavier De Longueville. Et on s’attend à un pic à la fin du confinement!"