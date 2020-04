Les indépendants ne perdront plus une partie de leurs indemnités de maladie

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) et le ministre des Indépendants Denis Ducarme (MR) annoncent ce mercredi qu'ils font le nécessaire pour que les indépendants qui tombent malades durant la crise évitent de perdre des indemnités de maladie. Ceux-ci pourront recevoir une indemnité dès le premier jour de maladie et non plus seulement à partir de la date mentionnée sur l'attestation comme c'est normalement le cas.