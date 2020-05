Les larges dépenses de l'Allemagne pour soutenir ses fleurons crispent toute l'Europe

"À l'heure actuelle, la moitié des aides d'État accordées aux entreprises européennes l'ont été par l'Allemagne", constatait le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, lors d'une discussion récente avec un groupe de journalistes dont l'AFP. "Les aides sont données par ceux qui peuvent le faire. Si l'un peut en donner plus qu'un autre, nous sommes en train de fausser les conditions de concurrence. Le marché unique sera fortement affecté par la manière dont les aides d'État seront accordées", mettait en garde l'ex-ministre espagnol des Affaires étrangères.

Une situation paradoxale, car en temps normal, l'Allemagne est beaucoup moins encline à subventionner ses entreprises que ne l'est la France de tradition colbertiste. Mais force est de constater qu'elle devance de loin ses 26 partenaires de l'UE depuis la décision à la mi-mars de la Commission européenne de se montrer plus souple en matière d'aides d'État. Sur un total d'environ 1.900 milliards d'euros d'aides approuvées par Bruxelles, Berlin se taille la part du lion avec 52%, suivie de la France avec 17%, puis de l'Italie avec 16%. Si l'Allemagne injecte 100 milliards d'euros d'aides dans ses entreprises et la France seulement 20 milliards, alors "il y a un risque de divergences sur le marché intérieur", prévenait récemment le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, ancien ministre français de l'Économie, dans les colonnes du Handelsblatt, quotidien allemand des affaires.