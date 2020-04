Les magasins non alimentaires perdent près de 140 millions d'euros chaque jour

Comeos a pris sa calculette et les résultats ne sont guère glorieux. À peine 10% des acteurs du secteur de la distribution non alimentaire perçoivent encore des revenus tirés de l'e-commerce. Pour les autres, c'est la perte sèche.

Le secteur de la distribution "non alimentaire" souffre. À l'arrêt depuis le début du confinement, il perd chaque jour 139 millions d'euros, selon les chiffres de Comeos. Pour le seul secteur de la mode, cette perte est de 23,4 millions d'euros par jour.

La fédération des entreprises de distribution ajoute que seuls 10% des acteurs récoltent des revenus via l'e-commerce.

L'État perdant aussi

Dans l'incertitude quant au redémarrage de l'activité, Comeos indique que, si en date du 4 mai, on part sur un déconfinement partiel permettant une reprise de l'activité à 50%, le manque à gagner pour l'État se chiffrera alors à près de 78 millions d'euros par semaine en recettes TVA et de plus de 34 millions par semaine en recettes pour l'ONSS.