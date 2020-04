Les magistrats ne veulent pas raccourcir les vacances judiciaires

Le Collège des Cours et Tribunaux a répondu au ministre de la Justice Koen Geens pour rejeter la proposition des avocats de raccourcir les vacances judiciaires qui, chaque année, s'étalent sur deux mois.

On le sait, la crise actuelle du Covid-19 risque d'entraîner une aggravation de l'arriéré judiciaire dans les cours et tribunaux du pays. Lors d'une rencontre organisée la semaine dernière au cabinet du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), les représentants des avocats, via les barreaux, avaient proposé de raccourcir les vacances judiciaires qui, chaque année, se calquent sur les vacances scolaires d'été.