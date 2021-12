Les mesures du Codeco font souffler un vent de rébellion

Ce mardi, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke doit rencontrer une délégation des secteurs culturel et événementiel. La réunion s'annonce houleuse. Le Comité de concertation (Codeco) de mercredi dernier a décidé de la fermeture des cinémas, des théâtres et salles de spectacle. Tous les événements de masse à l’intérieur sont aussi interdits, et ceux se déroulant à l'extérieur doivent mettre en place des procédures strictes. Les centres de snooker, billard, etc. sont contraints à l'arrêt. Cela alors que les indicateurs de l'épidémie s'affichent en baisse, mais que le variant Omicron menace d'une nouvelle vague de Covid-19.