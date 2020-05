Les modalités de la prime bruxelloise de 2.000 euros enfin définies

Ces délais ne sont pas causés par un éventuel blocage politique. Dès le départ, l'exécutif régional avait prévu un budget total d'un peu plus de 100 millions d'euros et ce montant est aujourd'hui confirmé. La difficulté était d'établir un cadre qui objective la situation des bénéficiaires sans passer par la case paperasse . S'il avait, par exemple, été demandé aux entreprises de fournir les bilans des trois dernières années, le traitement manuel des données par l'administration aurait ensuite fortement retardé le paiement.

Formulaire début juin

L’introduction de la demande de prime pourra se faire au début du mois de juin . Pour être informé de la date précise à laquelle le formulaire sera accessible sur le site de Bruxelles Économie et Emploi, les entrepreneurs peuvent s'inscrire dès à présent via le site du 1819.

La philosophie est la même que pour la prime de 4.000 euros déjà été octroyée à 16.750 entreprises: permettre aux entrepreneurs de couvrir leurs frais fixes. "De manière complémentaire aux aides fédérales telles le droit passerelle ou le chômage temporaire, cette prime doit permettre aux TPE et aux indépendants touchés par la crise de bénéficier de liquidités pour passer le cap. En ciblant les petites structures, le gouvernement bruxellois a choisi d’aider celles et ceux pour qui une telle aide peut faire la différence", souligne l'écologiste.



Ce jeudi, le gouvernement bruxellois et les Commissions communautaires ont aussi pris des mesures pour soutenir le secteur culturel et créatif. Une prime unique de 2.000 € sera accordée aux organisations culturelles et créatives touchées par la crise. La Région va également se doter d'un fonds de 5 millions pour l'octroi d'une aide de maximum 1.500 euros par personne destinée aux travailleurs intermittents de la culture subissant des pertes de revenus suite à l’annulation d’événements, et qui n’ont droit ni au chômage temporaire ni au droit passerelle.