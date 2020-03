Les opérateurs télécoms font face

Assurer le bon fonctionnement du réseau et les interventions urgentes chez les clients, trouver des solutions pour le personnel sur le carreau et assurer le télétravail pour les autres. Les opérateurs télécoms doivent faire à toutes les situations.

Les opérateurs ne peuvent toutefois pas stopper toutes les interventions sur le terrain. Elles sont désormais limitées aux situations les plus urgentes. "Elles sont maintenues si elles sont faisables en toute sécurité sanitaire pour les employés et les clients et si ces derniers le souhaitent toujours", précise-t-on chez Orange. Pour le reste, le télétravail est devenu la norme. Pour certaines professions, comme les vendeurs, les entreprises cherchent des solutions. "Nous allons faire en sorte qu'ils continuent de travailler, par exemple dans nos call centers", explique-t-on chez Telenet. L'ambition est d'éviter des mesures plus radicales comme du chômage technique. "Nous privilégions des tâches alternatives pour le personnel qui ne peut pas exercer son métier de base", confie de son côté Orange.