Les patients covid n'auront plus la priorité dans les hôpitaux en phase d'urgence

Le plan d'urgence pour les hôpitaux est en préparation. Il prévoit que les patients covid n'auront plus la priorité.

Les hôpitaux pourront-ils faire face à la vague Omicron? Nul ne le sait, puisqu'il est impossible d'estimer quel sera le nombre de personnes contaminées ni le pourcentage d'entre elles qui aboutira à l'hôpital et aux soins intensifs.

Une nouvelle phase d'urgence

Selon Marcel Van der Auwera, chef du département aide médicale urgente au SPF Santé publique, il y aurait déjà un consensus pour que, dans une phase d'urgence 3 , "les soins covid ne soient plus prioritaires par rapport aux autres". Jusqu'à présent, les hôpitaux devaient toujours garder à disposition des lits pour des patients traités pour le coronavirus.

Les hôpitaux sont actuellement en phase 1B: 50% des capacités des soins intensifs sont réservées aux patients covid , environ 1.000 lits. Selon Sciensano, 437 patients sont actuellement traités en soins intensifs, un chiffre en baisse de 16%. Mais le nombre d'admissions à l'hôpital est en hausse: entre le 4 et le 10 janvier, il y a eu en moyenne 182 hospitalisations pour covid (+17%). Au total, 1.962 personnes sont hospitalisées pour un Covid-19.

En phase 2A, selon le plan, 60% des lits de soins intensifs sont réservés au coronavirus et l’organisation des autres soins et interventions est alors revue. Des lits supplémentaires sont créés. En phase 2B, la plus lourde dans le plan actuel, au moins 2.000 lits de soins intensifs sont réservés au covid. Mais cette organisation devrait donc changer.