Les pays européens avancent doucement les pions de la relance

Avant l’Allemagne, le plan de relance le plus significatif annoncé au sein de l'Union fut celui de l’Italie. Le 13 mai, le gouvernement de Giuseppe Conte présentait un décret de relance de 55 milliards d'euros. Près de la moitié de l'enveloppe serait destinée aux travailleurs, 15 milliards pour les entreprises, le reste à la santé, à l'éducation et au tourisme. L’Italie avait déjà pris pour 25 milliards d'euros de mesures budgétaires, mais elle espère surtout pouvoir compter sur le plan de relance de l’Union européenne: selon la proposition déposée par la Commission d’Ursula von der Leyen, la Botte pourrait bénéficier de 172 milliards d’euros via la "facilité de relance et de résilience", enveloppe de subventions et prêts attribués aux États selon une clé de répartition prédéfinie, et conçue pour bénéficier aux pays les plus fortement touchés par la crise.