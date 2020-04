"Les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression"

Les pays sont confrontés "à une incertitude extraordinaire sur la profondeur et la durée de cette crise". En conséquence, le FMI anticipe au mieux une "reprise partielle" en 2021, à condition que la pandémie s'estompe au second semestre de cette année et que les mesures de confinement puissent être levées pour permettre une réouverture des commerces, des restaurants et une reprise du tourisme et de la consommation. Au contraire, 2021 pourrait s'avérer "pire" que 2020 si la pandémie devait durer. Sans surprise, ce sont les travailleurs les plus précaires qui souffrent le plus.