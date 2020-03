Les pompes funèbres redoutent aussi la saturation

Également en première ligne dans la gestion de cette épidémie, le secteur des pompes funèbres déplore un manque de matériel et des tracasseries administratives.

Quand on évoque les métiers en première ligne dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, on omet généralement le secteur funéraire. "Nous sommes un peu les oubliés et cela s'explique. On préfère se concentrer sur ce qui va nous permettre d'aller mieux et soutenir le monde médical. On n'a pas envie de penser à ce qui se passe parfois après. Mais c'est dans l'intérêt public d'anticiper les problèmes de notre secteur afin d'éviter un second problème de santé publique", considère Charles Greindl, gérant de sociétés de pompes funèbres à Bruxelles et en Wallonie.

"Si je dois fermer mes portes faute d'effectifs, la capacité de gestion des décès en Région bruxelloise sera réduite de 50%." Charles Greindl Patron de pompes funèbres

Alors que ses collaborateurs sont confrontés à des personnes contagieuses, il est quasiment impossible de mettre la main sur des masques, combinaisons et autres accessoires de protection. "Comme on ne sait pas qui est porteur ou non, il faut actuellement porter un équipement adéquat pour tous les décès. Mais personne ne sait nous le fournir. Une partie de mon personnel est déjà en arrêt maladie, mais si on ne trouve pas de solutions et que je dois fermer mes portes faute d'effectifs, la capacité de gestion des décès en Région bruxelloise sera fortement réduite", alerte le gérant d'A&G Funeral.

Parmi les autres difficultés rencontrées en ces temps de crise sanitaire, notre interlocuteur évoque également la circulation des corps d'une commune bruxelloise à l'autre. "Si le centre funéraire le plus proche n'est pas situé dans la commune du défunt, on ne pourra pas l'y amener car cela fonctionne par commune. On déplace donc des cas Covid-19 plus loin que ce qui pourrait être fait avec une gestion régionale harmonisée." Et d'ajouter que certaines communes exigent des documents originaux, comme des déclarations de décès en format papier, ce qui ne leur facilite pas non plus la tâche.

Pas de crémation sans médecins vérificateurs

Le manque de médecins vérificateurs devient également très problématique. Leur passage après le constat de décès d'un premier médecin est obligatoire pour procéder à une crémation. Mais par les temps qui courent, ces médecins assermentés par les communes hésitent à se rendre dans les homes et les hôpitaux où ils risquent de se faire infecter. À Ixelles qui ne compte qu'un seul médecin vérificateur, on envisage dès lors d'imposer aux familles des inhumations au lieu des incinérations désirées. Aux yeux de Charles Greindl, il s'agit d'une solution inacceptable dans la mesure où les proches d'un défunt doivent déjà se résigner à organiser des obsèques en tout petit comité, sans étreintes...

Selon le bourgmestre d'Ixelles, chaque commune dispose d'un ou deux médecins vérificateurs. "Cela devient un peu compliqué de faire ce travail-là et d'exposer ces gens inutilement alors que les hôpitaux pourraient signer cette autorisation plutôt que de la reporter chez nous. Un arrêté pour suspendre cette mesure est en discussion", affirme Christos Doulkeridis (Ecolo).

Alerté par la Fédération des secrétaires communaux, le ministre bruxellois chargé des pouvoirs locaux s'est en effet penché sur cette question délicate. Mais à ce stade, il n'est pas question de faire sauter cette procédure de sécurité. "Nous comprenons les difficultés auxquelles on nous demande de trouver une solution. Mais nous estimons qu'une décision coordonnée est préférable afin de ne pas se retrouver avec des systèmes différents entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie", rétorque le cabinet de Bernard Clerfayt (DéFI) qui précise que la question sera donc traitée par le Comité fédéral de coordination (Cofeco).