Les positions se rapprochent sur la réouverture des magasins

La réouverture des magasins non alimentaires se précise. Employeurs et syndicats et Comeos ont bouclé leur négociation sur un projet de déclaration commune sur l'encadrement des mesures de sécurisation des salariés et des clients. Rendez-vous est pris pour jeudi midi.

L’organisation de la réouverture des commerces non alimentaires à partir du 11 mai (et une semaine plus tôt pour les magasins de tissus et merceries aptes à produire des masques) nécessite l’adoption d’une série de mesures préventives. Le problème, c’est de s’assurer que ces précautions destinées à protéger les salariés et la clientèle soient effectivement appliquées dans tous les magasins.

C'est toute la difficulté des discussions entre les syndicats et Comeos, la fédération du secteur de la distribution. Une deuxième réunion virtuelle a permis mardi soir de rapprocher les positions, sans que l'on puisse encore discerner clairement la perspective d'un accord. La réunion, qui s'est achevée vers 22h30, a débouché sur un projet de déclaration commune des syndicats, de Comeos et des organisations de classes moyennes (l'UCM et l'Unizo).

Pour Comeos, le temps presse. Chaque jour de fermeture coûte, selon elle, 140 millions d’euros aux commerces non-alimentaires. Mais les syndicats refusent de mettre la charrue avant les bœufs. Pour eux, une réouverture doit être encadrée de manière stricte.

Après deux interruptions de séance, les interlocuteurs ont donc fini par rédiger un texte commun, dont le contenu n'est pas précisé. Chacune des parties consultera sa base, avant une nouvelle réunion prévue jeudi midi.

Les syndicats et Comeos discutaient depuis lundi. Le cadre général – masques de protection, plaques de plexiglas aux caisses, flux de circulation en magasin, distances de sécurité… – ne posait guère de problèmes. Là où cela coinçait, c’était sur la force contraignante ou non du paquet de mesures discutées par les interlocuteurs sociaux.

Pour les syndicats, un socle commun permettrait d'éviter que certaines entreprises se contentent de mesures minimales, insuffisantes pour garantir la sécurité de tous. "Quand on sait qu’un Trafic annonce son intention d’ouvrir dès le 4 mai sous le prétexte qu’il vend des produits de jardin, cela donne une idée de la manière avec laquelle certains profiteront des failles du dispositif mis en place si celui-ci n’est pas imposé", lance Myriam Delmée, présidente du SETCa.

Pour elle, forcer des discussions au niveau de chaque entreprise est une perte de temps. D’autant qu’il s’agira aussi de gérer le flux de trafic dans les galeries commerciales et les rues commerçantes. Une prérogative des autorités communales, appelées à élaborer des plans de sécurité en concertation avec les interlocuteurs sociaux.

La réunion, en principe finale, de jeudi midi doit déterminer si un accord pouvant servir de base à un encadrement sanitaire de la réouverture des magasins est possible.