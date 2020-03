Les pouvoirs publics au chevet des entreprises

Les mesures de soutien aux entreprises menacées par la crise sanitaire se multiplient. Les deux principales sont le chômage temporaire et le report de versement de la TVA et des cotisations ONSS.

Mesures fédérales

Chômage temporaire. Deux motifs peuvent justifier le recours au chômage temporaire. D’une part, il y a le chômage temporaire pour cause de force majeure (trop peu de travail, travailleurs en quarantaine, etc.). D’autre part, il y a le chômage temporaire pour des raisons économiques. C’est le cas par exemple lorsqu’une entreprise voit sa clientèle diminuer à cause du virus.