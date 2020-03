"Les pouvoirs publics ont les reins assez solides"...

Les économistes estiment que l’arme budgétaire peut être massivement utilisée par les Etats, tant qu’ils sont assurés d'avoir l’appui des banques centrales. L’heure des Eurobonds a peut-être enfin sonné.

Face à une crise sanitaire sans précédent depuis l’épidémie de grippe espagnole il y a un siècle, la riposte économique des Etats s’organise. Des moyens financiers colossaux sont débloqués pour maintenir des pans entiers de l’économie à flots, en étroite concertation avec les banques centrales. Ce qui ne va toutefois pas sans poser des questions. La riposte est-elle à la hauteur de l’enjeu ? Faudra-t-il en faire davantage ?

Par ailleurs, bon nombre d’Etats membres européens, comme l’Italie et la Belgique par exemple, affichaient déjà des finances publiques fragiles. Ne risque-t-on pas de basculer dans une nouvelle crise de la dette ? Le moment n’est-il pas venu de lancer des Eurobonds ? Peut-on éviter une accumulation de crises (économique, financière…) ? Voici quelques éléments de réponse.

La BCE peut-elle éteindre l’incendie ?

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a sorti son fameux "bazooka" en s’engageant à racheter jusqu’à 750 milliards d’euros de dettes publiques et privées. Ce qui a eu pour résultat d’apaiser les marchés dans un premier temps. Mais cela suffira-t-il ? Etienne de Callataÿ (Orcadia Asset Management) : "Il fallait un signal fort après la déception de la première salve de communication de la BCE la semaine dernière." Ceci étant, il estime qu’une politique monétaire accommodante ne suffira pas à elle seule pour amortir le choc et relancer l’économie.

Bernard Keppenne, économiste en chef chez CBC, abonde dans le même sens : "Il fallait une double intervention. L’intervention de la BCE intervient après l’engagement des Etats à travers l’Eurogroupe. L’un ne va pas sans l’autre." Il en veut pour preuve que la dernière intervention de la Réserve fédérale américaine n’avait en rien suffi à calmer les inquiétudes des marchés.

Quelle est la marge de manœuvre budgétaire ?

"On ne peut plus refaire les mêmes erreurs qu’en 2010 et 2011 lorsqu’on avait opté pour l’austérité." Bernard Keppenne Economiste chez CBC

Avec la décision prise par l’Eurogroupe de suspendre le Pacte de stabilité, les Etats ont retrouvé une marge de manœuvre qu’ils n’avaient plus. Une bonne chose aux yeux de la plupart des économistes. "On ne peut plus refaire les mêmes erreurs qu’en 2010 et 2011 lorsqu’on avait opté pour l’austérité", se félicite Bernard Keppenne. "Après la crise, il faudra cependant réfléchir à de nouveaux mécanismes, en acceptant par exemple que certains investissements puissent sortir du cadre des exigences européennes." Il pense aussi qu’il faudra évoluer vers une mutualisation des dettes. "Les Allemands jusqu’ici n’en voulaient pas, mais les choses vont peut-être changer." Autrement dit, les fameux Eurobonds ne sont plus un tabou. "Je plaide pour cela depuis des années. Ce sera la seule façon pour l’Europe d’avancer."

Peut-on laisser filer la dette ?

Etienne de Callataÿ estime qu’il n’existe pas de réponse académique à ce sujet. "On ne peut établir de lien direct entre l’endettement d’un Etat et les performances économiques de celui-ci. Par contre, l’endettement constitue une fragilité en cas de remontée des taux. Mais tant que les banques centrales jouent le jeu, il ne devrait pas y avoir péril en la demeure." Il cite l’exemple du Japon, qui combine depuis des années une faible croissance avec une dette de plus de 200% du PIB, sans que cela ne pose de problème majeur quant à la soutenabilité de cette dette. La démographie vieillissante du pays fait que l’économie repose sur une population en âge de travailler assez faible.

Les mesures sont-elles suffisantes ?

De l’avis des économistes, tout dépendra de la durée du confinement. Bernard Keppenne : "Nous partons sur le scénario d’une récession de 0,7% pour la zone euro en 2020, mais cela risque d’être plus important. Si le confinement est levé le 6 avril, les mesures actuelles suffiront. Si le confinement, est prolongé, il faudra des mesures beaucoup plus vigoureuses."

Vue en plein écran Etienne de Callataÿ (Orcadia Asset Management) ©BELGAIMAGE

Pour Etienne de Callataÿ, le plus urgent est d’autoriser le report du paiement des factures et de prévoir "une indemnisation généreuse du chômage économique et du droit passerelle" (chômage des indépendants). Il poursuit : "Dans la mesure où la Belgique est une petite économie, elle n’a pas intérêt à mener une politique trop audacieuse, par exemple en accordant davantage de pouvoir d’achat au consommateur, car il y a un potentiel de fuite en importations. Il faut d’abord rassurer les gens et cibler ceux qui en ont le plus besoin. Tout le monde ne subit pas de la même manière les conséquences économiques de la crise sanitaire. Un chèque pour tout le monde, comme à Hong Kong, n’est pas la meilleure idée. Je ne vois pas en quoi le pouvoir d’achat des fonctionnaires serait menacé. Par contre, si vous travaillez en titres-services, une couverture à hauteur de 70% du salaire n’est pas suffisante."

Quels secteurs faut-il soutenir ?

Pour Etienne de Callataÿ, il faut oser se montrer sélectif. "Soyons généreux avec les indépendants, mais n’arrosons pas toutes les entreprises. Il y a des bonnes et des mauvaises années, les entreprises doivent accepter cette volatilité. C’est la prise de risque qui justifie les profits. Si on doit nationaliser toutes les pertes, alors nationalisons aussi les profits."

"Soyons généreux avec les indépendants, mais n’arrosons pas toutes les entreprises." Etienne de Callataÿ Orcadia Asset Management

A cet égard, il juge "peu correct" que Brussels Airlines vienne aujourd’hui frapper à la porte du gouvernement pour obtenir 200 millions d’euros. "On sait que pour le climat, il faut augmenter le prix du billet d’avion et on va leur accorder une subvention ? Les pouvoirs publics doivent d’abord veiller à préserver le potentiel productif de l’économie. Chez Brussels Airlines, il n’y a pas de gros potentiel productif à protéger. Je préfère qu’on aide le maraîcher de Ciney. Si Brussels Airlines fait faillite, les avions seront cloués au sol et ils reprendront les airs lorsqu’un repreneur aura racheté la compagnie. Je ne suis pas partisan d’encourager ceux qui, comme les compagnies aériennes, ont pris beaucoup de risques sur leurs bilans comptables en faisant du rachat d’actions plutôt que de diminuer leur niveau d’endettement."

Il tient un raisonnement analogue pour l’horeca : "Beaucoup d’établissements horeca n’allaient déjà pas très bien. Doit-on se fixer pour objectif qu’il y ait zéro faillite dans l’horeca en 2020 ?"

Va-t-on vers une crise comme en 2008 ?

Vue en plein écran Bernard Keppenne (CBC) ©Debby Termonia

Etienne de Callataÿ ne le pense pas. "Les pouvoirs publics ont les reins assez solides pour supporter la hausse de l’endettement. En 2008, on a laissé couler Lehman Brothers, mais c’était sans compter sur la propagation de la peur. La méfiance s’était installée et il avait fallu assainir le secteur financier. Aujourd’hui, si on laisse couler une compagnie aérienne, cela aura un effet disciplinant sur l’ensemble du secteur. Ce n’est pas parce que Brussels Airlines fait faillite qu’on aura peur de monter dans un avion de la Lufthansa. Pour le reste, je ne vois pas quels grands secteurs porteraient durablement les stigmates de la crise. Demain, on retournera au restaurant et au cinéma. On repartira en vacances, mais sans doute plus sur un bateau de croisière…"

Quelles leçons tirer à ce stade ?

"Les volumes d’encours d’épargne actuels doivent permettre à l’économie de se redresser, pour autant qu’on privilégie la proximité." Bernard Keppenne CBC

Bernard Keppenne estime que cette crise pourrait remettre en cause un certain nombre de grands principes d’une globalisation qui a montré ses limites. "On pourrait assister à une réindustrialisation en Europe, mais avec à la clé des coûts de production plus élevés. Ensuite, on reviendra à la réalité de la notion du risque, c’est-à-dire à une plus juste rémunération du risque, ce que les taux actuels ne permettaient plus. Le troisième élément, c’est qu’on va vivre plus longtemps encore dans un univers de taux bas, compte tenu des programmes d’assouplissement quantitatifs. Mais je conçois que c’est difficile à entendre pour les épargnants."