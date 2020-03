Les pouvoirs spéciaux ne constituent pas un chèque en blanc...

Le gouvernement fédéral de Sophie Wilmès devrait disposer de pouvoirs spéciaux d'ici la fin de la semaine. En quoi consistent-ils et quelles sont leurs limites? Éléments de réponse.

Le 16 octobre 2009, la Chambre accordait des pouvoirs spéciaux au gouvernement Van Rompuy . L'objectif: lui permettre d'agir rapidement pour lutter contre la pandémie de grippe A (H1N1). Onze ans plus tard, cette séquence semble sur le point de se répéter.

Dix partis ont en effet déposé en début de semaine une proposition de loi visant à octroyer à l'exécutif Wilmès II des pouvoirs spéciaux dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Formellement prise en considération lundi et envoyée pour avis au Conseil d’État, celle-ci sera débattue jeudi matin en commission de l'Intérieur. Dans la foulée, le texte sera mis aux voix en plénière, une étape qu'il devrait passer sans encombre.

Sauter la case Parlement

L'actuelle crise sanitaire est telle qu'une large majorité des députés se sont accordés quant à la nécessité d'offrir à l'exécutif plus de latitude, notamment en lui offrant cette capacité d'action rapide . Pour autant, ces pouvoirs ne lui seront accordés que pour trois mois , un délai prolongeable une fois.

Le gouvernement s'apprête-t-il donc à disposer d'un chèque en blanc ? Loin de là! Tous les arrêtés qui seront pris devront être confirmés par le Parlement un an après leur entrée en vigueur . À défaut de confirmation dans ce délai, ils seront considérés comme n'ayant jamais existé.

Par ailleurs, la loi soumise à l’adoption des parlementaires comprend une série de balises. Celles-ci visent entre autres à protéger le pouvoir d'achat des travailleurs, le financement de la sécurité sociale ou encore la fiscalité. Il s'agit par exemple d'éviter que les arrêtés royaux ne débouchent sur un saut d'index ou à la non-liaison des allocations sociales au bien-être. Il n'est pas question non plus de revoir les taux de taxation ou les bases imposables. Idem pour les cotisations qui financent la sécu. En revanche, des reports dans le temps et des facilités de paiement sont admis.