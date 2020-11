Les premiers vaccins contre le Covid attendus au 1er trimestre 2021 en Belgique

L'exécutif européen souhaite constituer un portefeuille "le plus large possible", composé de six vaccins différents contre le Covid-19 et la Belgique soutient cette initiative, a affirmé ce mardi le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) en commission de la Santé de la Chambre en réponse à de très nombreuses questions de députés.