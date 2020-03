Les primes pour le télétravail durant la crise interdites dans la fonction publique bruxelloise

Pas informé de cette décision prise par l'office régional de l'emploi, le gouvernement bruxellois a décidé ce jeudi de l'interdire . Une telle indemnité n’existe actuellement pas dans les textes réglementaires, ni dans le statut 3.0, ni dans l’arrêté du 26 janvier 2017 relatif au télétravail, ni dans les projets d’arrêtés actuellement au Conseil d’État qui n’envisagent une indemnité que pour le télétravail structurel, peut-on lire dans la note soumise par Sven Gatz (Open Vld) et Bernard Clerfayt (DéFI), respectivement ministres régionaux de la Fonction publique et de l'Emploi.

Travailleurs payés à 100%

Au-delà du volet réglementaire, c'est l'aspect symbolique qui a vraisemblablement crispé l'exécutif bruxellois. "Les OIP et le ministère sont des institutions publiques qui peuvent payer leurs travailleurs à 100% et ne pas devoir recourir au chômage temporaire pour force majeure comme tant d’autres secteurs. Dès lors que les différentes entités publiques belges sont en train de trouver les moyens nécessaires pour venir en aide aux citoyens et aux entreprises, l’argent public devrait être utilisé à d’autres fins qu’une indemnité de télétravail", considèrent les deux ministres qui ont décidé de ne pas autoriser l'octroi d'une indemnité pour télétravail à tous les membres du personnel régional travaillant à domicile durant la crise sanitaire du coronavirus et de faire annuler les décisions déjà prises en ce sens au sein des administrations bruxelloises.