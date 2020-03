Les restaurateurs s'inscrivent en masse aux services de livraison à domicile

Si on se refuse de communiquer des chiffres, on admet tout de même, à demi-mot, que le confinement a du bon chez Takeaway et Deliveroo. "Enormément de nouveaux restaurants s'inscrivent sur notre plateforme", déclare Philippe Corbisier, porte-parole de Takeaway Belgique. Même constat chez Deliveroo, où Rodolphe Van Nuffel, le porte-parole, ajoute: "Nous faisons le maximum pour traiter les centaines de demandes que nous recevons dans des délais plus courts qu'en temps normal."