Les retards d'AstraZeneca ont déjà de lourdes conséquences en Belgique

"Le 4 mars nous avons reçu une lettre du gouvernement demandant de vacciner les personnes à risque", a expliqué Louis Maraite, le directeur de la communication du CHU, à Belga. "On a réuni tous nos chefs de service pour identifier les personnes à comorbidité, soit 15.000 personnes. On a donc commandé des doses pour ces patients-là". Ces derniers ont été invités à s'inscrire. En 72 heures, toutes les plages horaires ouvertes ont été occupées.

Les opérations ont débuté avec les patients les plus à risque avec le vaccin Pfizer, mais cette première commande sera épuisée ce mercredi midi . Et mardi, le CHU a appris que les 2.700 doses de vaccin AstraZeneca commandées mercredi dernier n'étaient pas arrivées...

Les chiffres de l'épidémie inquiètent

D'autres hôpitaux sont confrontés au même problème de stock très bas et ne sauront pas assurer les vaccinations des prochains jours s'ils ne sont pas livrés. Lundi, la responsable du Service de l'inspection de l'hygiène de la Commission communautaire commune regrettait que la Région bruxelloise ne dispose que d'une semaine de stock alors qu'il faudrait deux semaines de réserve pour assurer la gestion de la campagne avec sérénité.

Et cela alors que l'épidémie repart clairement à la hausse. En un mois, de 300 patients hospitalisés en soins intensifs, on est passé à plus de 500... La moitié des lits de soins intensifs sont actuellement occupés par des patients Covid.