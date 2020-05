Les salles de cinéma perdent vingt millions d'euros par mois

Fermées depuis la mi-mars, les salles de cinéma espèrent être à nouveau accessibles cet été. En attendant, elles prennent les dispositions nécessaires pour survivre et rouvrir dans les meilleures conditions.

Contrairement à d’autres activités culturelles et de loisirs, les cinémas naviguent toujours en plein brouillard. Mercredi, le Conseil national de sécurité n’a pas donné d’indication précise pour la réouverture des salles. Ceci alors que des réouvertures sont annoncées et/ou envisagées un peu partout en Europe: fin mai en Allemagne, début juin en Espagne et aux Pays-Bas, début juillet au Royaume-Uni… "D'après ce que j’ai compris, on ne pourra pas rouvrir avant l’été", note Nicolas Gilson programmateur au Palace à Bruxelles, majoritairement dédié au cinéma art et essai.

Aujourd’hui, le secteur fait ses comptes. Kinepolis, le leader du marché a publié mercredi son "update" trimestriel. Verdict: le nombre de visiteurs dans ses 11 cinémas belges a diminué de 12,7% au premier trimestre, soit 230.000 spectateurs en moins en 18 jours (ses salles ont fermé le 13 mars).

Selon les données de la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB), les exploitants ont perdu entre le 13 mars et le 30 avril 30 millions d’euros de chiffres d’affaires tous revenus confondus (entrées, snacks et boissons, B-to-B, publicité…). "Nous perdons entre 18 et 20 millions de recettes par mois", indique Thierry Laermans, secrétaire de la FCB. L’an dernier, le secteur avait connu une hausse de visiteurs de près de 4% à 19,5 millions pour des recettes au box-office en hausse de 7% à 171 millions d’euros selon le Centre européen de l’audiovisuel.

Chez UGC, le n°2 du marché (entre 3 et 3,5 millions d’entrées par an), on se console comme on peut: "Avril a été ensoleillé, la fréquentation aurait sans doute été plus faible, et mai est traditionnellement un mois peu porteur pour nous", observe son directeur général Bruno Plantin-Carrenard. Un avis que ne partage pas tout à fait Nicolas Gilson (Palace): "Le mois de mai est celui du Festival de Cannes, beaucoup de films sortent à ce moment-là, mais on en sera privé, observe-t-il. Et si ses organisateurs ont bien prévu d’apposer son label sur des films qui auraient pu y être sélectionnés, cela ne compensera pas l’aura médiatique du Festival."

Protocole de réouverture

Pour passer l’orage, le secteur a massivement recours au chômage économique. Il négocie aussi avec les autorités d’autres mesures comme l’exemption de droits d’auteur, l’exemption de la taxe sur les spectacles (entre 30 et 50 cents selon les communes), l’extension du chômage économique au-delà du 30 juin, afin de pouvoir redémarrer en douceur. Il travaille aussi avec le GEES (les experts chargés de la stratégie de sortie du confinement) sur un protocole permettant de rouvrir les salles tout en assurant la sécurité du personnel et des cinéphiles. Port du masque, distribution de gel, paiement électronique, occupation d’un siège sur trois et d’une rangée sur deux – ce qui rendrait très difficile l’ouverture des plus petites salles – sont les pistes de travail.

La programmation devrait aussi être compliquée. Il pourrait en effet y avoir à la fois un embouteillage de films qui ne sont pas sortis aux dates prévues et qui débarqueront tous en même temps et, en même temps, une disette de films porteurs: une grosse cartouche comme le dernier James Bond, qui devait sortir en avril, a ainsi été reporté à octobre. "L’été est compromis et certains films ne sortiront peut-être qu’en 2021", craint Thierry Laermans à la FCB. "Sans compter le casse-tête de la promotion qui dure plusieurs semaines alors que nous n’avons aucune visibilité à ce stade", ajoute Bruno Plantin-Carrenard (UGC).