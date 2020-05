Les scale-ups confiantes face à la crise

Depuis des semaines, les start-ups se font entendre avec plus ou moins d’insistance. Le secteur est en danger. Mais qu'en est-il de l’étape d’après? Celle où la jeune pousse devient scale-up et a passé les étapes cruciales de R&D, de recherche d’investisseurs et du développement d’un produit fini. Selon une étude réalisée par le consultant Deloitte, les choses ne vont pas si mal. Loin de là même. La société a interrogé 65 scale-ups belges qui sont visiblement plutôt optimistes lorsqu’il s’agit de parler avenir. 48% d’entre elles estiment même qu’elles sortiront de la crise sans subir d’effet négatif ou qu’elles auront même profité de la situation.