Les séries TV à voir absolument pendant votre confinement

Pour investir vos quatre murs en les agrémentant d’histoires, L’Echo vous propose sa sélection de séries au rythme du confinement : cinq salles, cinq ambiances, que de la qualité.

Des épisodes courts pour les pauses de télétravail

→ Avenue 5

Hugh Laurie dans une sitcom interplanétaire dirigée par la créateur de la sensationnelle "Veep". Comme dans cette dernière, "Avenue 5" sublime le banal en l’ornant d’absurdité et est peuplée de personnages délicieusement amoraux.

Sur Be tv.

Avenue 5

→ Crashing

L’une des premières productions de Phoebe Waller-Bridge, la créatrice de la délicieusement irrévérencieuse "Fleabag". A la fois so british et sans filtre.

En intégralité sur Auvio.

Crashing





→ Chewing Gum

Michaela Coel incarne Tracey, 24 ans, qui remet en question la rigidité de son éducation très religieuse et se résout à perdre sa virginité. Pimpante et explosive.

Sur Netflix.

Chewing Gum





→ La théorie du Y

"La Théorie du Y", fraîche et hipster aux entournures, nous balade dans ses épisodes très courts mais denses à travers la plus LGBT des webséries de la RTBF.

Sur Auvio et Youtube

La théorie du Y

→ Workin’ Moms

À travers les vies croisées de quatre amies, "Workin’ Moms" réussit à aborder avec humour la réalité brutale de la friction (ô combien actuelle) de la parentalité et de la vie professionnelle.

Sur Netflix

Workin' Moms





Des séries subtiles pour les soirées plaid-tisane

→ Big Little Lies

Deux saisons pour une intrigue acérée, sur un rythme calibré pour le mystère, et portée par un casting de feu. Magnifique, hautement addictive, et aboutie, "Big Little Lies" vaut largement le vacillement émotionnel qu'elle risque de provoquer.

Sur Be TV à la demande.

Big Little Lies

→ Please like me

Comédie abrasive, douce mais aussi brutalement honnête, "Please like me" est un petit bijou australien peu connu dans nos contrées.

Sur Netflix.

Please Like Me





→ Sorry for your loss



Candide mais solide, "Sorry for your loss" évite sans peine d’être écrasante, tout en abordant la thématique compliquée du deuil.

Sur Facebook Watch.

Lire notre chronique.

Sorry For Your Loss

→ Sous influence (Arte)

Une mini-série anglaise à la lenteur féroce, qui questionne les angles morts de la violence faite aux femmes.

En intégralité sur le site d’Arte.

Sous Influence





→ Afterlife

"Afterlife" interroge la vie après la mort, pour ceux qui restent. Une pépite touchante de Ricky Gervais qui, comme souvent, manie l’humour noir avec souplesse.

Sur Netflix.

Afterlife





Des séries mordantes pour les afterworks autour d’un verre de vin

→ Fleabag

En douze épisodes irrévérencieux et magnifiques, de "Fleabag" jaillit un fatras de douleur, de complaisance et d’humour éclatant.

Sur Amazon Prime.

Fleabag

→ Years and Years

La foudroyante minisérie "Years and Years", campée dans une Grande-Bretagne post-Brexit, puise directement dans ce qui nous est familier. La claque de l'année.

Sur BeTV à la demande.

Years & Years

→ Gevoel voor Tumor

Meilleure série européenne de l’année au prix Europa, "Gevoel voor tumor" illustre avec infiniment d’humanité la montagne russe émotionnelle que la découverte de la maladie et de son traitement entraîne.

Sense of Tumor

→ Undercover

Une série policière made in Vlaanderen au succès international, à base de trafic de drogues, d’intrigues percutantes et d’humour bien noir.

Sur Netflix.

Undercover





→ Chernobyl

Incontournable, la mini-série signée HBO raconte l’une des pires catastrophes nucléaires de l’Histoire avec un réalisme à couper le souffle. Toute en tension, "Chernobyl" scénarise aussi un climat anxiogène on ne peut plus actuel.

Actuellement sur Be series.

Chernobyl





Des récits addictifs pour les week-ends marathon-séries

→ Billions



Totalement addictive avec ses personnages hautement méprisables, "Billions" se qualifie haut la main pour le titre de plaisir coupable de l'année.

Sur Be TV à la demande.

Billions

→ BoJack Horseman

Avec son humour fin et dépressif, "Bojack Horseman" sublime l’anti-héros dans toute sa désolation. L’une des plus belles séries animées de tous les temps.

Sur Netflix.

BoJack Horseman

→ Jane the Virgin

Dans un univers pétillant, intime et politique, "Jane the Virgin" démontre l'amplitude du genre trompeusement superficiel qu'est la "telenovela".

Sur Netflix.

Jane The Virgin

→ The Handmaid’s Tale

Calquée sur le roman éponyme de Margaret Atwood, "The Handmaid’s Tale" propose une dystopie puissante, dans un futur inimaginable mais visuellement familier et contemporain.

Sur Auvio.

The Handmaid's tale

→ This is Us

Avec son ample toile générationnelle, "This is us" exalte et redéfinit la qualité du drame familial grand public en jouant dans un registre lacrymal assumé et finement maîtrisé.

Sur Amazon Prime.

This Is Us

Des programmes kids-friendly pour les plateaux-télé en famille

→ The Good Place

Gorgée de couleurs et de bienveillance, "The Good Place" explore les possibilités de la vie après la mort, et se fend d’une intrigue turbulente et attachante.

Sur Netflix.

The Good Place





→ Disenchantment

Créé par Matt Groening, l’univers médiéval fantastique de "Disenchantment" se cale entre l’honnêteté des "Simpson" et l’irrévérence de "Futurama".

Sur Netflix.

DÉSENCHANTÉE





→ Undone

"Undone" amalgame le réalisme et le songe dans une petite œuvre d'art qui repousse les frontières du média série.

Sur Amazon Prime.

Undone

→ Adventure Time

Chef-d’œuvre de la série d’animation (officiellement) pour enfants, "Adventure Time" allie humour surréaliste et quêtes improbables, pour un résultat adorablement incongru.

Sur Netflix.

Adventure Time





→ Cobra Kai

Plus de trente ans après "Karaté Kid", le reboot "Cobra Kai" n’est pas la série de l’année, mais elle offre ce sentiment précieux de passer un bon moment avec l’enfant qu’on était.

Sur Youtube.

Cobra Kai