Les services de livraison à domicile plient mais ne rompent pas...

Pourtant, le commerce en ligne et les livraisons de colis n'explosent pas. Chez Bpost par exemple, les volumes de colis traités par jours restent stables , compris entre 250.000 et 300.000 par jour.

Priorité à l'essentiel

Les géants s'adaptent

Du côté des géants du commerce en ligne, le service reste aussi assuré même si certaines limitations apparaissent . Amazon, par exemple, annonce: "accorder la priorité aux produits dont les clients ont le plus besoin. Certains autres produits peuvent être temporairement indisponibles, et les délais de livraison peuvent être plus longs que la normale." Bol.com, le marché en ligne néerlandais, prévient aussi du risque de délais de livraison plus longs qu'à l'accoutumée. Même son de cloche chez le chinois Alibaba ou le japonais Rakuten.

Naturellement, pour que la vente en ligne permette aux consommateurs de combler leurs besoins primaires (ou non), il est primordial que la livraison suive et continue d'être assurée de façon sûre . À ce sujet, la directrice de BeCommerce assure que "la livraison ne pose aucun problème à l'heure actuelle".

Les services de livraison opérationnels

"À l'heure actuelle, nous sommes capables d'assurer les livraisons normalement mais cela devient de plus en plus compliqué."

En Belgique, les principaux services de livraison sont opérationnels et tentent de composer avec la situation. C'est le cas de DPD, qui enregistre une hausse de 20 à 30% des livraisons sur le territoire. "Les produits alimentaires, les jouets et les produits pour animaux augmentent considérablement alors que les livraisons en business-to-business sont en baisse", détaille Frank Jahn, directeur marketing pour le Belux. "À l'heure actuelle, nous sommes capables d'assurer les livraisons normalement mais cela devient de plus en plus compliqué à mesure que les arrêts pour maladies se multiplient. On se demande combien de temps cette situation va durer."