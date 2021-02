Les six assouplissements que les Belges espèrent du Codeco...

Où lâcher du lest?

Le Codeco réunit des membres du gouvernement fédéral et des entités fédérées et ceux-ci s'inspirent des recommandations des experts. Or, le Gems n'est pas chaud du tout pour lâcher du lest. Et les données épidémiologiques inquiètent à nouveau: le nombre de contaminations est en hausse, les hospitalisations aussi, le taux de reproduction du virus est au-dessus de 1.