Les syndicats choqués par l'ampleur de l'annonce de Brussels Airlines

Mais tout est loin d'être rose. "J'ai l'impression que l'on nous a fait rentrer dans un jeu avec le gouvernement et Lufthansa. J'ai aussi la sensation que plus on concédera sur les conditions de travail, moins il y aura de licenciés", a réagi Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "Nous allons en tous cas prendre le temps d'examiner le plan. S'ils attendent notre accord sans analyse, ce sera non. On ne signera pas un chèque en blanc comme ça", prévient-il. "On ne peut pas déployer ce plan tant qu'il n'y a pas d'accord entre le gouvernement belge et Lufthansa", a renchéri Anita Van Hoof pour le Setca/BBTK, qui entend bien "garder un maximum de monde à bord".