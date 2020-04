Les taux hypothécaires repartent à la hausse

L'augmentation des taux à long terme et la prudence plus grande des banques quant aux nouveaux crédits accordés suite à la crise du coronavirus font pointer les taux d'intérêt vers le haut.

"La hausse des taux d'intérêt du marché et les possibilités accrues de pertes de crédit exercent toutes deux une pression à la hausse sur les taux des prêts hypothécaires", indique la banque ING. Et elle n’est pas la seule à se constituer un matelas de sécurité supplémentaire , nous confirme le conseiller en investissement immobilier Adrian Devos, cofondateur de BuyerSide, après s’être renseigné auprès de ces institutions financières pour ses clients.

"Trois des quatre plus grosses banques m’ont confirmé avoir augmenté leurs marges sur les taux d’intérêt pour compenser les défauts de paiement. Elles s’accordent ce coussin supplémentaire afin de se prémunir du risque lié à la crise du coronavirus. On parle d’une augmentation de 0,2%-0,3%, cela dépend d’une banque à l’autre et selon le profil de l’emprunteur", détaille-t-il.