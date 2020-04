Les taux italiens grimpent après la dégradation de Fitch

Le calendrier de cette décision a pris de nombreux investisseurs au dépourvu , étant donné que Fitch devait tenir son prochain examen le 10 juillet. La société a noté que les développements dans le pays, qui incluent l'impact significatif de la pandémie mondiale de Covid-19 sur l'économie italienne et la position budgétaire du pays, ont nécessité une action en dehors de la date fixée. De plus, vendredi dernier, l'agence de notation avait maintenu sa note de crédit sur l'Italie à BBB. L’agence Moody’s Investors Service est la prochaine à annoncer sa décision sur la note de la dette italienne, le 8 mai. Sa notation s’élève juste un cran au-dessus de "junk". Mais elle a indiqué la semaine précédente qu’elle pourrait suspendre toute décision de rétrograder le pays.

Le rendement des emprunts d'État italiens à deux ans a grimpé de six points de base, à 0,68% et celui à dix ans de cinq points à 1,75%."La résilience des obligations italiennes sera mise à l'épreuve après le déclassement surprise de l'Italie", ont écrit les stratégistes de Commerzbank AG, Cem Keltek et Michael Leister. "La barre pour de nouvelles actions est faible et la pression sur le projet de budget 2021 élevée."