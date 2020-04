Les taux obligataires réagissent à l'échec de l'Eurogroupe

Les discussions entre les ministres reprendront jeudi. La mutualisation des dettes européennes constitue la principale pierre d'achoppement entre les pays du Nord, Allemagne et Pays-Bas en tête, opposés à un plan d'aide commun financé par une dette collective, et les pays du Sud du Vieux Continent qui y sont favorables.

Le Stoxx 600 a finalement fait un statu quo et l'Euro Stoxx 50 a reculé de 0,24%. Le CAC 40 à Paris a pris 0,1% et le DAX à Francfort a abandonné 0,23%. Le Bel 20 à Bruxelles a gagné 0,72%.

Sur le marché obligataire, les obligations italiennes ont baissé, ramenant les rendements vers des sommets d'un an atteints en mars. Le taux du Bund allemand à dix ans a lui touché -0,31%, alors que les investisseurs se sont refugiés sur les actifs refuge. L'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes a atteint plus de 200 points de base.